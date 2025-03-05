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Потайную комнату обнаружили в доме жителя ЗКО (видео)

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Потайную комнату обнаружили полицейские
Потайная комната. Кадр из видео: instagram.com/policebqo

В ЗКО 35-летнего сельчанина подозревают в оборудовании потайной комнаты в доме под нарколабораторию для выращивания конопли, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции Теректинского района в доме 35-летнего мужчины обнаружили потайную комнату.

"В ней предприимчивый гражданин оборудовал нарколабораторию по выращиванию конопли", - рассказали в ДП ЗКО.

В помещении обнаружили 24 грамма высушенной конопли, пять горшков с растущей коноплей, а также два вентилятора, тепловой и воздушный, и различные предметы для курения, включая деревянный мундштук.

Также были найдены две пластиковые бутылки с обрезанным дном и горловиной, использовавшиеся для создания условий для роста растений.

По данному факту начали досудебное расследование.

Отметим, что по ч.1 ст.300 УК РК посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (более 7,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225615-potaynuyu-komnatu-obnaruzhili-v-dome-zhitelya-zko-video/