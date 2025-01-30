Казахстанец попал под суд за содержимое двух горшков в области Жетісу

Текелийским городским судом рассмотрено дело в отношении казахстанца, вырастившего дома коноплю, а также собравшего кусты конопли в горах, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов области Жетісу, в апреле месяце 2024 года, для личного употребления Д. занялся выращиванием конопли в домашних условиях, для этого, заранее приготовив семена конопли, собственноручно посадил два горшка с коноплей.

Не дожидаясь всхода конопли, в начале августа 2024 года Д. поднялся в горную местность для того чтобы сорвать кусты дикорастущей конопли, которые он в последующем принес к себе домой для личного употребления.

В ходе обыска указанные горшки с выращенными кустами конопли, а также собранные кусты конопли были обнаружены и изъяты сотрудниками отдела полиции города Текели.

Согласно заключению экспертизы, вещества растительного происхождения являются наркотическим средством - "каннабис (конопля) невысушенные" в крупном размере.

Подсудимый вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном, что признано судом смягчающим обстоятельством по делу.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание Д., судом не установлено.

Приговором суда Д. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 300 ч. 1 и ст. 296 ч. 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, и по ним назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с установлением пробационного контроля.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, летом прошлого года прокуратура Алматы сообщала об осуждении казахстанца и пособников. Мужчина на протяжении 3 лет выращивал коноплю у себя дома, а фасовку и реализацию осуществляли пособники. Суд приговорил их к 12 годам лишения свободы.

В августе тайную плантацию с тремя тоннами конопли нашли полицейские в Алматинской области - в этом стражам порядка помог вертолет. Также плантации конопли обнаружили с вертолета в области Ұлытау.

До этого в конце июля жителя ВКО обвинили в хранении наркотических веществ в крупном размере. Мужчина заявил полиции, что собирал коноплю для больной матери: он сорвал и высушил шесть кустов дикорастущей конопли, надеясь использовать его в качестве болеутоляющего средства. Мужчину обвинили в хранении наркотических веществ в крупном размере и вменили ему штраф в размере 73 840 тенге.