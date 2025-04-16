Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Легализовать определенные сорта конопли хотят в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина срезает соцветия со стебля конопли
Каннабис. Иллюстративное фото: FatCamera / Getty Images

В Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса страны, технический каннабис могут разрешить культивировать в промышленных целях

"В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны законопроектом предлагается на законном уровне урегулировать вопросы определения сортов растений конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях.

Министерством сельского хозяйства будет определяться допустимое содержание тетрагидроканнабинола (наркотического соединения) в растении конопли (каннабиса) – предположительно до 0,3%", - сказано в сообщении.

При этом вопросами переработки технической конопли будет заниматься Министерство промышленности.

Отметим, в декабре 2023 года депутат Снежанна Имашева предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики. Тогда она привела статданные: ежегодно правоохранительные органы изымают 20-25 тонн наркотических средств и 95% приходятся на средства каннабисной группы.

"Вероятно, что это только верхушка айсберга. Между тем, проблему дикорастущей конопли можно было бы обратить и во благо развития региона. Используя научные исследования, создать новый кластер экономики. Правительству следовало бы оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса, к примеру, в фармацевтике. Взяв за пример опыт передовых стран, которые производят медицинские препараты на основе каннабиса", - сказала депутат.

Ранее в МВД рассказывали, могут ли легализовать марихуану в Казахстане.

"Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных", - говорили тогда в ведомстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2236296-legalizovat-opredelennye-sorty-konopli-hotyat-v-kazahstane/