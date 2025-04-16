Легализовать определенные сорта конопли хотят в Казахстане

В Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Как сообщается в Telegram-канале мажилиса страны, технический каннабис могут разрешить культивировать в промышленных целях

"В целях вовлечения отечественных и иностранных инвесторов и развития экономики страны законопроектом предлагается на законном уровне урегулировать вопросы определения сортов растений конопли (каннабиса), разрешенных к культивированию в промышленных целях.

Министерством сельского хозяйства будет определяться допустимое содержание тетрагидроканнабинола (наркотического соединения) в растении конопли (каннабиса) – предположительно до 0,3%", - сказано в сообщении.

При этом вопросами переработки технической конопли будет заниматься Министерство промышленности.

Отметим, в декабре 2023 года депутат Снежанна Имашева предложила использовать растущую в Казахстане коноплю во благо развития экономики. Тогда она привела статданные: ежегодно правоохранительные органы изымают 20-25 тонн наркотических средств и 95% приходятся на средства каннабисной группы.

"Вероятно, что это только верхушка айсберга. Между тем, проблему дикорастущей конопли можно было бы обратить и во благо развития региона. Используя научные исследования, создать новый кластер экономики. Правительству следовало бы оценить потенциал и возможность использования этого природного ресурса, к примеру, в фармацевтике. Взяв за пример опыт передовых стран, которые производят медицинские препараты на основе каннабиса", - сказала депутат.

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"Это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных", - говорили тогда в ведомстве.