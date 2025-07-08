Бумагу для удостоверений личности и паспортов хотят производить из конопли в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на брифинге в правительстве рассказал, когда и где в Казахстане начнут выращивать техническую коноплю, передает корреспондент NUR.KZ.

"По промышленному производству конопли - пока производство не началось. Сейчас инвестор смотрит, землю выбирает. Будет смотреть по технологии производства в целом. По производимой продукции необходимо отметить, что спектр очень большой. Начиная от бумажных изделий, заканчивая маслом", - сказал Азат Султанов.

По его словам, разрешено только производство технической конопли.

"Наркотического содержания не будет, соответственно, основным продуктом, скорее всего, будет бумага высокой степени защищенности. Это будет очень хороший экспортный продукт, то есть производство документов, удостоверяющих личность, тех же паспортов. Это различные специальных бланки.

Поэтому пока инвестор рассматривает. Он будет ориентировать на спрос на рынке. И вся продукция будет уходить, скорее всего, на экспорт. Пока рассматривается Северо-Казахстанская область", - резюмировал вице-министр.

Напомним, в Казахстане на законном уровне хотят урегулировать вопросы определения сортов конопли, разрешенных к культивированию в промышленных целях.

Позже заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса прокомментировал норму закона, где предлагается использовать коноплю в промышленных целях. По его словам, Комитет по противодействию наркобизнесу выдал четыре лицензии предпринимателям.

Кроме того, в МЧХ ответили на опасения казахстанцев по поводу планов выращивать коноплю в Казахстане для технических целей.

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