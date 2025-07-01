Токаев выразил благодарность бывшему главе Антикора

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня выразил благодарность бывшему главе Антикора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Руслана Желдибая.

"Глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.

Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

Также напомним, что Жумагали возглавлял Антикор с апреля 2023 года. Ранее он занимал пост замглавы данного ведомства.