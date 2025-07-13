"Дает нам больше ресурсов": реорганизацию Антикора прокомментировал глава КНБ

Глава КНБ Казахстана Ермек Сагимбаев в интервью ко Дню органов национальной безопасности высказался о реорганизации Антикоррупционной службы, сообщает МИА "Казинформ".

По словам Сагимбаева, присоединение Антикора к КНБ позволит "усилить борьбу с коррупцией на принципиально новом уровне".

"Объединение аналитических, оперативных и технических возможностей Комитета с антикоррупционным инструментарием дает нам больше ресурсов для выявления и пресечения масштабных, системных злоупотреблений. Это позволит действовать не только точечно, а также комплексно. Видеть и устранять не только последствия, но и причины", - заявил Сагимбаев.

По его словам, сейчас идет подготовка нормативной базы, а также ведется процесс передачи функций и полномочий реорганизованного ведомства.

Напомним, 30 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ. Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

Вскоре глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.

Кроме того, в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме.

Вскоре Нуржан Кусаинов был назначен директором Службы по противодействию коррупции при КНБ.

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