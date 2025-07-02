Реорганизацию Антикора прокомментировали в КНБ

В Комитете Национальной безопасности рассказали о реорганизации Антикора - в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме, передает NUR.KZ.

В КНБ напомнили, что 30 июня 2025 года указом главы государства Агентство РК по противодействию коррупции реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности.

Образовано новое ведомство - "Служба по противодействию коррупции КНБ".

"В этой связи комитетом проводится ряд организационных, управленческих и практических мероприятий. До завершения процедур правопреемственности прав и обязательств реорганизованное ведомство будет функционировать в прежнем режиме", - заявили в КНБ.

Напомним, в понедельник, 30 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.

Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.

Накануне глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.