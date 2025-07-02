Реорганизацию Антикора прокомментировали в КНБ
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В Комитете Национальной безопасности рассказали о реорганизации Антикора - в КНБ пояснили, что до завершения необходимых процедур ведомство будет работать в прежнем режиме, передает NUR.KZ.
В КНБ напомнили, что 30 июня 2025 года указом главы государства Агентство РК по противодействию коррупции реорганизовано путем присоединения к Комитету национальной безопасности.
Образовано новое ведомство - "Служба по противодействию коррупции КНБ".
"В этой связи комитетом проводится ряд организационных, управленческих и практических мероприятий. До завершения процедур правопреемственности прав и обязательств реорганизованное ведомство будет функционировать в прежнем режиме", - заявили в КНБ.
Напомним, в понедельник, 30 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил реорганизовать Антикоррупционную службу путем присоединения ее к КНБ.
Агентству по делам государственной службы будут переданы функции и полномочия реорганизованного Антикора по формированию и реализации антикоррупционной политики, координации в сфере противодействия коррупции, минимизации причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формированию антикоррупционной культуры.
Накануне глава государства выразил благодарность бывшему председателю Агентства по противодействию коррупции Асхату Жумагали за активную и продуктивную работу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2261694-reorganizaciyu-antikora-prokommentirovali-v-knb/
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