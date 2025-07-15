Массовое ДТП в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших
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В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, в какие медучреждения после массового ДТП доставили 23 пострадавших и в каком состоянии они находятся, передает NUR.KZ.
Вчера сообщалось о крупной аварии с участием грузовика, автобуса и легковых автомобилей на Бурундайском шоссе в Алматы. В полиции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 23 человека.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление общественного здравоохранения Алматы.
"Четыре ребенка были доставлены в детскую больницу №2, семь взрослых - в городскую клиническую больницу №7. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи все они были отпущены на амбулаторное лечение", - рассказали в управлении.
Сообщается, что еще 12 пострадавших были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.
"Все пострадавшие осмотрены врачами, после чего были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние пациентов оценено как средней тяжести и удовлетворительное", - сообщила пресс-служба медучреждения.
Напомним, вчера на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган произошло ДТП, в котором погибли три человека. В их числе оказался малыш.
А в Павлодаре в дорожно-транспортном происшествии скончался водитель, предположительно - угонщик авто. В полиции сообщили, что возбуждены два уголовных дела - по факту угона и ДТП.
Также на днях в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль допустил наезд сразу на трех пассажиров.
До этого в Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2265339-massovoe-dtp-v-almaty-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshih/
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