Массовое ДТП в Алматы: стало известно о состоянии пострадавших

В Управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, в какие медучреждения после массового ДТП доставили 23 пострадавших и в каком состоянии они находятся, передает NUR.KZ.

Вчера сообщалось о крупной аварии с участием грузовика, автобуса и легковых автомобилей на Бурундайском шоссе в Алматы. В полиции сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 23 человека.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Управление общественного здравоохранения Алматы.

"Четыре ребенка были доставлены в детскую больницу №2, семь взрослых - в городскую клиническую больницу №7. После осмотра и оказания необходимой медицинской помощи все они были отпущены на амбулаторное лечение", - рассказали в управлении.

Сообщается, что еще 12 пострадавших были доставлены в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

"Все пострадавшие осмотрены врачами, после чего были направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние пациентов оценено как средней тяжести и удовлетворительное", - сообщила пресс-служба медучреждения.

Напомним, вчера на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган произошло ДТП, в котором погибли три человека. В их числе оказался малыш.

А в Павлодаре в дорожно-транспортном происшествии скончался водитель, предположительно - угонщик авто. В полиции сообщили, что возбуждены два уголовных дела - по факту угона и ДТП.

Также на днях в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль допустил наезд сразу на трех пассажиров.

До этого в Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

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