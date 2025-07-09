10-летняя девочка погибла под колесами автобуса в Мангистауской области

В Мунайлинском районе Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибла 10-летняя девочка, передает Lada.kz.

Региональное издание, ссылаясь на пресс-службу полиции региона, сообщило, что трагедия произошла около 17:30 8 июля. Ребенка сбил автобус, который следовал по маршруту Актау-Мангистау. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия.

"В отношении водителя автобуса начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Транспортное средство изъято и помещено на штрафстоянку", - сообщили в полиции региона.

Напомним, недавно трагедия произошла в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик.

До этого в Сети распространились видео наезда на ребенка в Алматинской области - водитель сдавал назад, а мальчик ехал на велосипеде. В полиции сообщили, что водитель найден.

Также в Атырау произошли сразу два случая наезда на маленьких пешеходов - дети двух и пяти лет в реанимации.

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