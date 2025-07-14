Мужчина разбился на угнанной машине в Павлодаре

В Павлодаре произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором скончался водитель, предположительно - угонщик авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В Instagtam-аккаунте tipavlo.dar опубликовали кадры ДТП, снятые на видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля. На кадрах видно, как одна из машин врезается в другую - стоящую на светофоре.

Департамент полиции Павлодарской области прокомментировал пост и сообщил, что возбуждены два уголовных дела - по факту угона и ДТП, в результате которого погиб житель Павлодара.

"13 июля мужчина совершил угон автомашины марки Mercedes, после чего, на пересечении улицы Ломова - проспекта им. Н. Назарбаева, совершил столкновение с автомашинами Lada Granta и Hyundai Tucson. В результате угонщик скончался на месте ДТП", - сообщили в полиции.

Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, ранее на трассе Караганда - Астана произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир Kia Rio, еще два человека были доставлены в больницу.

До этого в Карагандинской области произошло ДТП с участием Kia Sedona. По предварительным данным, при попытке обгона впереди едущих автомобилей водитель не отреагировал на знаки и совершил наезд на участок, где проводились дорожные работы, а затем - на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся. Семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

А в 37 км от Павлодара произошло столкновение двух автомашин, в результате чего пострадали 9 человек и погибли трое. По факту аварии начали расследование.

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