Массовое ДТП с участием грузовика, автобуса и легковушек произошло в Алматы: есть пострадавшие
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В Сети распространяется видео с места ДТП - сообщается об аварии на Бурундайском шоссе. Есть пострадавшие. Факт ДТП подтвердили в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.
Видео с места ДТП появилось в Telegram-канале Qumash. Сообщается, что авария с участием автобуса и крана произошла сегодня на Бурундайском шоссе. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе полиции Алматы, ДТП имело место сегодня в 18:10 в Алатауском районе.
"Водитель автомашины марки МАЗ, следуя по Бурундайскому шоссе в восточном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с автомашиной марки Mersedes, KIA, которые следовали попутно. Далее выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом и автомашиной Subaru. В результате ДТП пострадали 23 человека, в том числе пассажиры автобуса и водитель автомашины KIA Sportage. Начато расследование", - сообщили в полиции.
Напомним, на днях в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль допустил наезд сразу на трех пассажиров.
Также недавно в Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
До этого в Алматы арестовали 20-летнего парня, который намеренно сбил сотрудника полиции и уехал с места происшествия.
Еще одна трагедия произошла в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2265084-massovoe-dtp-s-uchastiem-gruzovika-avtobusa-i-legkovushek-proizoshlo-v-almaty-est-postradavshie/
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