Малыш и взрослые погибли на трассе в Костанайской области

На автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган произошло ДТП, в котором погибли три человека. В их числе оказался малыш, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Костанайской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, по предварительным данным, утром 14 июля на автодороге Костанай - Аулиеколь - Сурган произошло ДТП с участием грузового автомобиля Shacman и "ВАЗ-2110".

"В результате аварии водитель и 2 пассажира легкового автомобиля, в том числе ребенок 2023 года рождения, от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщили в ДП Костанайской области.

В полиции призвали всех участников дорожного движения строго соблюдать правила, быть предельно внимательными за рулем и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни жизнь окружающих.

Напомним, ранее на трассе Караганда - Астана произошло ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир Kia Rio, еще два человека были доставлены в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

5 июля в Карагандинской области произошло ДТП с участием Kia Sedona. По предварительным данным, при попытке обгона впереди едущих автомобилей водитель не отреагировал на знаки и совершил наезд на участок, где проводились дорожные работы, а затем - на криволинейный барьер. В результате столкновения автомобиль загорелся. Семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

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