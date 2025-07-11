Три человека попали под колеса автомобиля в Алматы (видео)
Опубликовано:
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль допустил наезд сразу на трех пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
В Сети появилось видео очевидцев, которые сообщили, что на одном из перекрестков в Алматы сбили сразу несколько человек.
В Департаменте полиции города пояснили, что данное ДТП произошло сегодня в 17:10 в Турксибском районе.
"Водитель автомашины марки Hyundai следовал по улице Суюмбая в северном направлении, севернее улицы Бекмаханова, и допустил наезд на трех пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте. Пешеходы были доставлены в медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.
К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники Управления полиции Турксибского района.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.
Напомним, недавно в Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибла 10-летняя девочка.
До этого в Алматы арестовали 20-летнего парня, который намеренно сбил сотрудника полиции и уехал с места происшествия.
Еще одна трагедия произошла в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2264415-tri-cheloveka-popali-pod-kolesa-avtomobilya-v-almaty-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах