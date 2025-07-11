Три человека попали под колеса автомобиля в Алматы (видео)

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль допустил наезд сразу на трех пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В Сети появилось видео очевидцев, которые сообщили, что на одном из перекрестков в Алматы сбили сразу несколько человек.

В Департаменте полиции города пояснили, что данное ДТП произошло сегодня в 17:10 в Турксибском районе.

"Водитель автомашины марки Hyundai следовал по улице Суюмбая в северном направлении, севернее улицы Бекмаханова, и допустил наезд на трех пешеходов, которые пересекали проезжую часть в неустановленном месте. Пешеходы были доставлены в медицинские учреждения", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники Управления полиции Турксибского района.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, людям с неустойчивой психикой и беременным женщинам.

Напомним, недавно в Мангистауской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, в результате которого погибла 10-летняя девочка.

До этого в Алматы арестовали 20-летнего парня, который намеренно сбил сотрудника полиции и уехал с места происшествия.

Еще одна трагедия произошла в Кульсары - в результате столкновения мопеда с автобусом погиб 12-летний мальчик.

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