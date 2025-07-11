"Выяснить причины завышенных цен": зачем вице-премьер поехал на Капшагайское водохранилище

После критики Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев начал рабочие выезды в регионы, чтобы оценить состояние приоритетных туристических направлений, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

На официальном сайте пресс-служба правительства РК сообщила, что первым объектом, который посетил Ермек Кошербаев, стало побережье Капшагайского водохранилища в городе Қонаев.

Отмечается, что в первом полугодии его посетили свыше 860 тыс. человек. В регионе функционируют 140 туристических объектов, включая 8 коммунальных пляжей.

В ходе поездки Ермек Кошербаев ознакомился с состоянием объектов размещения, пляжной и дорожной инфраструктуры, санитарным содержанием территории, обеспечением общественного порядка и готовностью экстренных служб. Вице-премьер поручил акимату региона завершить дорожные работы к северному пляжу до осени текущего года.

"Представителями бизнеса и жителями региона были озвучены проблемные вопросы туристических зон. Особое внимание уделено инфраструктурным ограничениям. Предприниматели указали на нехватку электроподстанций, отсутствие централизованной канализации и перегрузку действующих инженерных сетей.

Несмотря на вложенные инвестиции, устойчивое развитие туристической зоны невозможно без системных решений со стороны местных исполнительных органов. На пляжах насчитывается 280 туалетов, санитарное обслуживание которых требует постоянного контроля и четкой координации", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, была поднята тема ценообразования. Несмотря на развитие условий, стоимость услуг в ряде объектов остается высокой. Дано поручение провести анализ причин завышенных цен, особенно на коммунальных пляжах, где услуги должны быть максимально доступными для населения.

"Коммунальные пляжи должны задавать стандарт - как по чистоте, так и по качеству сервиса. Стихийной торговле, работе “в тени” здесь не место. Должны быть чеки, терминалы, налоговая регистрация. Людей нужно приучать к порядку и закону с детства. Со стороны власти важно не просто устранить текущие проблемы, а системно навести порядок и создать условия, соответствующие ожиданиям граждан.

Туризм — это лицо страны. При строительстве в таких природных зонах, как Алаколь, Капшагай, Балхаш необходимо учитывать подвижность береговой линии, закладывать охранные зоны, вести разъяснительную работу с населением. За все это несут ответственность местные исполнительные органы", - отметил вице-премьер.

Ермек Кошербаев поручил Министерству по чрезвычайным ситуациям привести в соответствие все спасательные будки на пляжах и усилить профилактическую работу.

Также в ходе поездки был представлен пилотный проект по зонированию туристических территорий. По информации представителей Министерства сельского хозяйства, такая система предполагает деление побережья на функциональные зоны - рекреационные, природоохранные, инфраструктурные и иные участки. Это позволит более эффективно управлять развитием территории, сохранить экологический баланс и обеспечить комфорт как для отдыхающих, так и для инвесторов.

Напомним, вчера в связи с многочисленными обращениями граждан глава государства обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

После критики главы государства в адрес состояния туристической инфраструктуры на побережье озера Алаколь, по поручению акима области его заместитель Серик Туленбергенов провел экстренное совещание на берегу озера с участием районного руководства и представителей ответственных государственных органов.

Позже в Национальной палате предпринимателей озвучили основные проблемы популярного курорта.

Также глава правительства Казахстана Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений президента в сфере туризма.

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