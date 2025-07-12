16-летний казахстанец вышел на свободу по амнистии
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16-летний подросток освободился по амнистии из учреждения №11 средней безопасности для содержания несовершеннолетних в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, находясь на свободе, парня воспитывала бабушка, он жил с младшими братьями. Родители его развелись и оставили детей незрячей бабушке.
Юноша говорит, что они жили на пенсию бабушки. Он, как и другие его сверстники, хотел вкусно питаться, надевать модную одежду. Но пенсии хватало только на базовые потребности, продукты. Тогда 14-летний мальчик начал совершать кражи.
Отбыв 1 год и 3 месяца лишения свободы, подросток вышел на свободу и поехал к своей бабушке и братьям, которые его ждут. Женщина не смогла за ним приехать, поэтому до Мангистау в поезде подростка сопровождал сотрудник учреждения.
За время нахождения в местах лишения свободы парень соблюдал установленный порядок отбывания наказания, учился в школе при учреждении, за хорошее поведение применена мера поощрения.
При освобождении заявил, что осознал ценность свободы и намерен в дальнейшем жить законопослушно.
Напомним, в середине июня в сенате проголосовали за закон об амнистии к 30-летию Конституции.
Ранее законопроект об амнистии к 30-летию Конституции РК был одобрен в мажилисе. Депутаты подробно разъяснили, кто именно попадет под амнистию, а также рассказали, сколько человек планируют амнистировать в честь юбилея Конституции.
В начале июля стало известно, что в Казахстане вышел на свободу первый освобожденный по амнистии. Мужчина отбывал срок за кражу в Костанайской области. Дома его ждали жена и трое детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264478-16-letniy-kazahstanec-vyshel-na-svobodu-po-amnistii/
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