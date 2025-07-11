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    Алматинцам начали арестовывать счета и урезать зарплаты из-за долгов по комуслугам

    Опубликовано:

    Деньги лежат на квитанции
    Квитанция и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

    В Алматы начали через суд взыскивать с горожан многомиллионные задолженности за отопление и горячую воду, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

    Как сообщили в ведомстве, несмотря на неоднократные предупреждения о задолженности, часть потребителей продолжает игнорировать законные требования поставщика коммунальных услуг.

    Только с этого года в Алматы отключили горячую воду 600 абонентам, задолжавшим за тепло. Юрлицам направлено больше 3,3 тыс. досудебных претензий.

    Вместе с тем долги за горячую воду и тепло взыскали с 5,1 тыс. абонентов. Для этого поданы иски в суды и направлены заявления нотариусам для составления исполнительных надписей.

    А в отношении 1,7 тыс. должников, не оплативших услуги, уже приняты ограничительные меры:

    • наложены аресты на имущество 926 неплательщиков (как движимое, так и недвижимое);
    • арестованы 822 банковских счета;
    • в отношении 254 должников введен запрет на выезд за пределы страны;
    • удержана задолженность из заработной платы и иных доходов у 144 граждан.

    "Суммарная задолженность алматинских потребителей тепла за уже использованные горячую воду и отопление составляет порядка 2 млрд тенге.

    ТОО "Алматинские тепловые сети" призывает горожан проявить ответственность, не накапливать задолженности и своевременно оплачивать услуги теплоснабжения", - обратились к алматинцам в ведомстве.

    Напомним, с 1 сентября прошлого года в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

    В середине сентября алматинцы жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

    Кроме того, с середины октября в южной столице было запланировано повышение цен на снабжение электрической энергией.

    Добавим, что в октябре в Алматы прошла акция "Погаси долги – спишем пеню", в рамках которой алматинцы могли избавить от пени за долги по комуслугам.

    При этом важно понимать, что казахстанцам не стоит избегать своих обязанностей по уплате коммунальных услуг – неплательщики будут отключены от теплоснабжения, а суммы долгов взысканы через суд с наложением ареста на имущество и банковские счета.

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