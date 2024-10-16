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Алматинцам спишут пеню за погашение долгов по коммуналке

Опубликовано:

Мужчина смотрит в пустой кошелек
Пустой кошелек. Иллюстративное фото: freepik.com

За долги по комуслугам начисляется пеня. Однако алматинцы могут избавиться от нее, если примут участие в акции "Погаси долги – спишем пеню". Куда нужно обращаться должникам, узнали журналисты NUR.KZ.

За последний год многие коммунальные услуги сильно подорожали – в среднем на 15,6%. При этом сами тарифы могут сильно отличаться в зависимости от региона. Так, например, больше всего за центральное отопление приходится платить жителям Алматы. К слову, и тарифы на горячую воду в мегаполисе являются одними из самых высоких в стране.

Вполне возможно, что из-за такой ситуации у некоторых жителей города могут возникать долги по оплате комуслуг. А если задолженность вовремя не закрыть, то на нее начинает "капать" пеня, что лишь усугубит положение плательщика.

Однако сейчас у алматинцев есть возможность одним платежом избавиться от лишних долгов. В акимате города Алматы сообщили о запуске акции "Погаси долги – спишем пеню".

Бытовым потребителям теплоэнергии дают возможность погасить свои долги перед коммунальным предприятием за отопление и горячее водоснабжение без каких-либо штрафов.

Чтобы принять участие в акции, казахстанцы должны до конца декабря полностью оплатить задолженность, а также обратиться с письменным заявлением в ТОО "Алматинские тепловые сети". При обращении нужно иметь следующие документы:

  • правоустанавливающие документы на квартиру;
  • удостоверение личности;
  • копия квитанции об оплате (кассовый чек).

Обратиться с документами можно в один из центров обслуживания потребителей (ЦОП), которые расположены по адресу:

  1. ЦОП "Батыс" (обслуживает Алатауский, Ауэзовский и Наурызбайский районы) – мкр. "Аксай-4", 51-Б, телефоны: 341-05-30, 341-05-31, е-mail: batys@alts.kz;
  2. ЦОП "Орталык" (обслуживает Алмалинский и Бостандыкский районы) – ул. Шафика Чокина, 221-В, телефоны: 341-05-28, 341-05-29, е-mail: ortalyc@alts.kz;
  3. ЦОП "Шыгыс" (обслуживает Жетысуский, Медеуский и Турксибский районы) – ул. Тулебаева, телефоны: 341-05-32, 341-05-33, е-mail: shygis@alts.kz.

Если нет возможности лично посетить ЦОП, то алматинцы могут отправить документы на электронную почту: info@alts.kz.

Стоит отметить, что данная акция проводится в Алматы уже не в первый раз. Например, в прошлом году должникам также списывали часть задолженности.

При этом важно понимать, что казахстанцам не стоит избегать своих обязанностей по уплате коммунальных услуг – неплательщики будут отключены от теплоснабжения, а суммы долгов взысканы через суд с наложением ареста на имущество и банковские счета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2174756-almatincam-spishut-penyu-za-pogashenie-dolgov-po-kommunalke/

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