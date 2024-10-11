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Когда и на сколько поднимутся тарифы на электроэнергию в Алматы

Опубликовано:

Электрическая сеть
Электрическая сеть. Иллюстративное фото: pixabay.com

С середины октября в Алматы планируется повышение цен на снабжение электрической энергией. Подробнее о тарифах рассказали представители "Алматы Энергосбыт", передает NUR.KZ со ссылкой на РСК Алматы.

"Департаментом на сегодняшний день рассмотрено уведомление о предстоящем повышении цен на снабжение электрической энергии "Алматы Энергосбыт" с вводом в действие с 15 октября 2024 года", - сообщила в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций Алматы руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Алматы Асель Буденеева.

Таким образом, с 15 октября средневзвешенная предельная цена за электроснабжение составит 29,04 тенге без НДС, в том числе:

  • для населения - 27,59 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для юридических лиц - 30,08 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для бюджетных организаций - 30,47 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для потребителей, производящих СЗПТ, - 29,04 тенге/ кВт-ч без НДС.

При этом тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии, для физических лиц составляют:

  • для первого уровня - 25,06 тенге/кВт-ч без НДС;
  • для второго уровня - 33,11 тенге/кВт-ч без НДС,
  • для третьего уровня - 41,39 тенге/кВт-ч без НДС.

Буденеева заявила, что на изменение цен на электроснабжение влияют изменения:

  • средневзвешенной цены на производство и передачу электрической энергии;
  • инвестиционной составляющей;
  • среднемесячной номинальной зарплаты одного работника по видам экономической деятельности и получение на баланс сетей.

Также изменение тарифов, по ее словам, связаны с увеличением объемов ремонтных работ.

Подробнее с данными о дифференцированном тарифе и порядке исчисления можно ознакомиться на сайте.

Напомним, в середине сентября алматинцы пожаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.

А с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.

Сегодня мы подробно рассказывали, где в Казахстане самая высокая стоимость коммунальных услуг. Оказалось, что, например, самое дорогое отопление - в Алматы, а Караганда отличилась высокими ценами на горячую воду.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2173237-kogda-i-na-skolko-podnimutsya-tarify-na-elektroenergiyu-v-almaty/

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