Мужчину, спасшего ребенка от нападения собак под Алматы, наградили
Опубликовано:
Мужчину, который отбил 10-летнего ребенка от собак в Алматинской области, наградили, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карасайского района.
Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, 30 июня на 10-летнего ребенка напали собаки. Оказавшись на месте происшествия до прибытия компетентных органов, сельчанин Серикбек Сакайбаев даже под угрозой для своей жизни спас мальчика.
В акимате отметили, что его поступок - пример настоящего мужества, которое не осталось незамеченным.
Мужчину наградили. В ходе мероприятия исполняющий обязанности акима Карасайского района Рустам Атшабаров вручил ему благодарственное письмо и финансовую премию от спонсоров.
Кроме того, на праздничное собрание также пришли начальник районного управления полиции Нускабек Зауланбаев и руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Багдат Шарипбеков, которые вручили Серикбеку Сакайбаеву благодарственные письма и памятные подарки.
В акимате Карасайского района пожелали пострадавшему ребенку скорейшего выздоровления и отметили, что держат это дело на контроле.
Напомним, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.
В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.
Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам сельчанина, он услышал детские крики и бросился на помощь - чтобы спасти ребенка, ему пришлось зарезать двух собак.
Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. В ведомстве заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства.
Позже в Сети появилось видео с места происшествия.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2264004-muzhchinu-spasshego-rebenka-ot-napadeniya-sobak-pod-almaty-nagradili/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах