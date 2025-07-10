Мужчину, спасшего ребенка от нападения собак под Алматы, наградили

Мужчину, который отбил 10-летнего ребенка от собак в Алматинской области, наградили, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Карасайского района.

Как отмечается на официальной странице ведомства в Instagram, 30 июня на 10-летнего ребенка напали собаки. Оказавшись на месте происшествия до прибытия компетентных органов, сельчанин Серикбек Сакайбаев даже под угрозой для своей жизни спас мальчика.

В акимате отметили, что его поступок - пример настоящего мужества, которое не осталось незамеченным.

Мужчину наградили. В ходе мероприятия исполняющий обязанности акима Карасайского района Рустам Атшабаров вручил ему благодарственное письмо и финансовую премию от спонсоров.

Кроме того, на праздничное собрание также пришли начальник районного управления полиции Нускабек Зауланбаев и руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям Багдат Шарипбеков, которые вручили Серикбеку Сакайбаеву благодарственные письма и памятные подарки.

В акимате Карасайского района пожелали пострадавшему ребенку скорейшего выздоровления и отметили, что держат это дело на контроле.

Напомним, 30 июня в селе Жалпаксай Алматинской области на 10-летнего мальчика, игравшего с другими детьми, напали собаки. В итоге ребенок оказался в реанимации.

В прокуратуре сообщили о возбуждении уголовного дела по факту нападения собак на ребенка. В надзорном органе заверили, что виновные лица будут привлечены к ответственности по всей строгости закона.

Между тем мама пострадавшего ребенка и мужчина, который спас мальчика, рассказали подробности произошедшего. По словам сельчанина, он услышал детские крики и бросился на помощь - чтобы спасти ребенка, ему пришлось зарезать двух собак.

Также в полиции отреагировали на слухи о том, что мужчину, спасшего ребенка, привлекут к ответственности. В ведомстве заявили, что его действия не нарушают норм действующего законодательства.

Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

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