Новый метод: МВД сужает дороги в Казахстане

В связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, по примеру стран ОЭСР и США в Казахстане применяется новый метод обеспечения безопасности - сужение дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Казахстане для обеспечения безопасности применяется новый метод - сужение дорог.

В связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, МВД в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Безопасная дорога” провело анализ всех автодорог и определило наиболее аварийно-опасные участки.

Именно на этих отрезках внедряется новый подход - метод сужения дороги. Он применяется в странах ОЭСР и США. Цель - не проверка, а исключительно профилактика.

"На суженном участке водитель автоматически снижает скорость и становится внимательнее. Это делает проезд через опасную зону более безопасным", - отмечается в публикации.

Полицейские проводят краткую профилактическую беседу, чтобы убедиться, что человек за рулем не устал и может продолжать путь.

Кроме этого, для обеспечения порядка МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.

Напомним, в конце февраля в Генпрокуратуре заявили, что аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100%. По данным ведомства, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.

По информации МВД, 90% аварий происходят по вине водителей, в основном из-за превышения скоростного режима.

Добавим по последним случаям ДТП на трассах, 21 апреля на трассе Алматы - Бишкек произошло ДТП. На месте аварии погибли три человека, четвертый позже скончался в больнице.

В Западно-Казахстанской области на автодороге Переметное - Белес произошло смертельное ДТП - столкнулись грузовик Jac и "ВАЗ-2110". В результате на месте погибли двое несовершеннолетних - водитель и пассажир легкового автомобиля.

Также смертельное ДТП произошло на автодороге Астана - Ерейментау - Шидерты в Акмолинской области 18 апреля. Водитель, совершая обгон грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей и тренер, который скончался на месте аварии. Дети были доставлены в медицинское учреждение.