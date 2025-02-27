Аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100%, заявили в Генпрокуратуре
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Рост аварийности на дорогах Казахстана обсудили в Сенате: по данным Генпрокуратуры, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, передает NUR.KZ.
Почему растет аварийность на дорогах страны? Эту тему обсудили в Сенате.
По данным Генпрокуратуры, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось. Это говорит о низкой дисциплине на дорогах.
При этом особую обеспокоенность вызывает рост числа пострадавших детей - с четырех до десяти тысяч случаев.
Растет и детская смертность - в ДТП погибли больше 300 детей.
По информации МВД, 90% аварий происходят по вине водителей, в основном из-за превышения скоростного режима. Не отстают и таксисты, с их участием в прошлом году произошло 113 ДТП, в которых погибли 42 человека.
Между тем, точная причина аварии с участием автобуса в Астане пока не установлена. Полицейские больше склоняются к версии, связанной с ухудшением здоровья водителя, предположительно, он страдал сахарным диабетом.
"Обстоятельства произошедшего, в том числе причина аварии, будут установлены в рамках расследования уголовного дела. Об этом можно будет говорить после заключения ряда экспертиз. По нашей информации, у водителя автобуса были проблемы со здоровьем", - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224176-avariynost-na-dorogah-kazahstana-vyrosla-pochti-na-100-zayavili-v-genprokurature/