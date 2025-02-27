Аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100%, заявили в Генпрокуратуре

Рост аварийности на дорогах Казахстана обсудили в Сенате: по данным Генпрокуратуры, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, передает NUR.KZ.

Почему растет аварийность на дорогах страны? Эту тему обсудили в Сенате.

По данным Генпрокуратуры, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось. Это говорит о низкой дисциплине на дорогах.

При этом особую обеспокоенность вызывает рост числа пострадавших детей - с четырех до десяти тысяч случаев.

Растет и детская смертность - в ДТП погибли больше 300 детей.

По информации МВД, 90% аварий происходят по вине водителей, в основном из-за превышения скоростного режима. Не отстают и таксисты, с их участием в прошлом году произошло 113 ДТП, в которых погибли 42 человека.

Между тем, точная причина аварии с участием автобуса в Астане пока не установлена. Полицейские больше склоняются к версии, связанной с ухудшением здоровья водителя, предположительно, он страдал сахарным диабетом.

"Обстоятельства произошедшего, в том числе причина аварии, будут установлены в рамках расследования уголовного дела. Об этом можно будет говорить после заключения ряда экспертиз. По нашей информации, у водителя автобуса были проблемы со здоровьем", - сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев.