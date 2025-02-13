Применяют в США, Японии и Европе: в Казахстане тестируют новый вид дорожных ограждений

В Казахстане апробируют тросовое дорожное ограждение, которое должно помочь водителям на дорогах и в борьбе с заносами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

В Карагандинской области, на участке республиканской трассы Астана-Караганда, завершились промежуточные испытания нового в стране типа дорожного ограждения - тросовых барьеров.

"Испытания проводились на опытно-экспериментальном участке длиной 500 метров, расположенном вблизи города Темиртау. Оборудование было установлено на разделительной полосе и правой обочине дороги в направлении города Караганды, и уже продемонстрировало высокую эффективность в условиях зимних метелей", - заявили в министерстве.

По данным специалистов, тросовые ограждения обладают преимуществами перед традиционными металлическими барьерами, особенно в условиях интенсивных снегопадов и сильных ветров.

"Они позволяют снегу свободно проходить через тросы, что предотвращает его накопление на разделительных полосах и обочинах, значительно снижая риски заносов и улучшая видимость для водителей. Кроме того, такие ограждения способствуют сокращению затрат на механическую очистку дорог, поскольку необходимость в уборке снега вдоль барьеров минимизируется.

Данный тип ограждений активно применяется в США, Японии и Европе благодаря своей высокой эффективности и экономической целесообразности", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ограждения тестируют в различных погодных и эксплуатационных условиях. В случае успешной апробации, новые ограждения могут стать альтернативой традиционным металлическим барьерам.

О старте испытаний мы писали в декабре прошлого года. Отмечалось, что испытания проводили на одном из самых заносимых снегом участков республиканской трассы Екатеринбург-Алматы.