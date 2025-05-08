Где сузили трассы в Алматинской области (видео)

В Алматинской области внедрили новую методику по снижению количества ДТП с помощью искусственного сужения проезжей части, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в Алматинской области на двух наиболее аварийно-опасных участках автодорог реализовали меры по искусственному сужению проезжей части, направленные на принудительное снижение скорости движения автотранспорта.

"Анализ дорожно-транспортных происшествий показал, что основная их причина - превышение скоростного режима. В целях предупреждения подобных нарушений и сохранения жизней граждан решено было опробовать механизмы, доказавшие свою эффективность в ряде других стран", - отметили в ДП Алматинской области.

Искусственные сужения проезжей части были установлены на автодороге Алматы - Шелек - Хоргос, в районе села Шелек, и автодороге Алматы - Бишкек, в районе села Берктас.

Как отмечают специалисты, такие меры способствуют визуальному и физическому ограничению скорости, побуждая водителей соблюдать правила дорожного движения и проявлять повышенную внимательность.

"Подобный подход относится к числу малозатратных, но эффективных инженерных решений в сфере обеспечения дорожной безопасности", - уточнили в ведомстве.

Полиция Алматинской области продолжит реализацию комплекса профилактических мер в рамках ОПМ "Безопасная дорога", включая усиление контроля за соблюдением ПДД, информационные кампании и улучшение инфраструктуры.

Напомним, в апреле этого года сообщалось, что в связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, по примеру стран ОЭСР и США в Казахстане начали применять новый метод обеспечения безопасности - сужение дорог. Кроме этого, МВД активно применяет дроны и скрытое патрулирование.

Позже стало известно, какие дороги сузят в Акмолинской области.

В конце февраля в Генпрокуратуре заявили, что аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100% в 2024 году, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.