Какие дороги сузят в Акмолинской области

В ДП Акмолинской области рассказали, на каких направлениях будет реализовываться пилотный проект по сужению дорог для повышения безопасности движения, передает NUR.KZ.

По данным пресс-службы ведомства, в Акмолинской области на трех аварийно-опасных участках внедряется новый подход к обеспечению безопасности дорожного движения - искусственное сужение проезжей части. Такой метод уже успешно применяется в развитых странах. Его основная цель - профилактика дорожно-транспортных происшествий.

"Сужение дороги заставляет водителей интуитивно снижать скорость и быть более внимательными, что делает опасные зоны значительно безопаснее", - отметили в ДП региона.

Сотрудники полиции провели анализ транспортной ситуации и определили три участка с наибольшей аварийностью: Астана - Костанай, Астана - Караганда и Астана - Павлодар. Именно на этих направлениях реализуется пилотный проект.

Как сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП Акмолинской области Азамат Байгазин, на первом этапе на местах работают сотрудники патрульной полиции. Они разъясняют водителям цель внедрения метода, подчеркивают важность соблюдения скоростного режима и отвечают на вопросы.

Напомним, ранее стало известно, что в связи с участившимися фактами ДТП, особенно на трассах, по примеру стран ОЭСР и США в Казахстане применят новый метод обеспечения безопасности - сужение дорог. В МВД пояснили, что был проведен анализ всех автодорог и определены наиболее аварийно-опасные участки.

В конце февраля в Генпрокуратуре заявили, что аварийность на дорогах Казахстана выросла почти на 100%. По данным ведомства, в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий увеличилось почти на 100%, это больше 30 тысяч случаев. Пострадало 40 тысяч человек. Больше двух с половиной тысяч спасти не удалось.

По информации МВД, 90% аварий происходят по вине водителей, в основном из-за превышения скоростного режима.