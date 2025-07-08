Тонировка передних боковых стекол авто за деньги: правительство Казахстана проведет совещание
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Правительство Казахстана проведет совещание, чтобы сформировать окончательную позицию по поводу возможного разрешения на тонировку передних боковых стекол авто, передает NUR.KZ.
На сайте мажилиса опубликован ответ на запрос депутатов о легализации тонировки передних боковых стекол автомобилей в Казахстане.
"В настоящее время данный вопрос изучается совместно с заинтересованными государственными органами. Для выработки окончательной позиции планируется проведение совещания в правительстве.
В этой связи, о результатах рассмотрения данного вопроса вам будет сообщено дополнительно", - сказано в ответе на запрос министра национальной экономики Серика Жумангарина.
Напомним, депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Он заявил, что объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год.
После этого заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк высказался о тонировке стекол автомобилей в Казахстане.
А в июле прошлого года первый замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.
Также мы писали, что в регионах Казахстана начали борьбу с тонированными авто. Как оказалось, основные нарушители - водители элитных авто. Тогда отмечалось, что стекла с несоответствующим регламенту светопропусканием являются грубым нарушением ПДД, влияющим на рост ДТП.
Мы также сообщали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2263332-tonirovka-perednih-bokovyh-stekol-avto-v-kazahstane-pravitelstvo-provedet-soveshchanie/
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