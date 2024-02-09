Борьбу с тонированными авто начали в одном из регионов Казахстана

В Акмолинской области проходят рейды по выявлению машин, в которых установлены стекла с тонировочной пленкой. Основные нарушители - водители элитных авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества ДТП в период с 5 по 29 февраля на территории региона проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".

"Полицейские проведут рейды на выявление и пресечение грубых нарушений, влияющих на рост ДТП. Одним из них являются нарушения, касающиеся управления ТС, на которых установлены стекла с несоответствующим регламенту светопропусканием", - пояснили в ведомстве.

На территории Бурабайского района сотрудники батальона патрульной полиции автомобиль Volkswagen Passat, привлекший их внимание своими затонированными боковыми стеклами.

"Объяснить причину их наличия молодой водитель Volkswagen не смог. Ему пришлось тут же на месте снять тонировочную пленку", - сообщили в ведомстве.

По данному факту полицейские в отношении 20-летнего жителя СКО составили административный протокол.

По словам полицейских, основными нарушителями являются водители элитных транспортных средств.

Стоит добавить, что за два дня профилактического мероприятия полицейские выявили 791 нарушение ПДД, из них 354 превышения скоростного режима, 57 нарушений, касающихся использования сотового телефона во время езды, 126 нарушений, допущенных пешеходами.

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