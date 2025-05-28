Разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей за деньги предложили в Казахстане

Депутат мажилиса Олжас Куспеков сегодня направил запрос, в котором предложил разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей, передает NUR.KZ.

По словам Куспекова, легализация платной тонировки передних боковых стекол автомобилей может стать "источником устойчивых налоговых поступлений в бюджет". Он, ссылаясь на Бюро национальной статистики, заявил, что на 1 мая текущего года в стране зарегистрировано 6,1 млн транспортных средств, из которых 86,5% - легковые.

"Даже при охвате 5% автопарка и средней стоимости разрешения в 50 МРП (196 600 тенге - прим. ред.), объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год. Эти средства могут быть целенаправленно использованы на восстановление и развитие инфраструктуры, ремонт и содержание автомобильных дорог", - заявил Куспеков.

По его словам, в случае легализации тонировки боковых передних стекол, в основу разрешения нужно заложить важное условие - светопропускание не менее 70%. По его данным, в Кыргызстане и Узбекистане имеется положительный опыт легализации. Эти средства он предложил направлять в целевой фонд развития дорожной инфраструктуры.

"В качестве дополнительной рекомендации, рассмотреть возможность введения дифференцированных тарифов на выдачу разрешений в зависимости от категории транспортного средства: эконом, бизнес и премиум", - добавил Куспеков.

Напомним, в июле прошлого года первый замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

"Вопрос с тонировкой не первый день поднимается. Сейчас МВД изучает историю запрета на тонировку лобовых стекол, передних. Эти вопросы ставили и депутаты. Есть регламент Таможенного союза, где прописано, насколько должны быть затонированы передние стекла. Связано это было с определенными трудностями с идентификацией водителей, пассажиров при нарушении дорожного движения", - говорил он.

Ранее мы писали, что в регионах Казахстана начали борьбу с тонированными авто. Как оказалось, основные нарушители - водители элитных авто. Тогда отмечалось, что стекла с несоответствующим регламенту светопропусканием являются грубым нарушением ПДД, влияющим на рост ДТП.

Мы также писали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.