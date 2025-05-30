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Могут ли водителям разрешить тонировать стекла авто за деньги в Казахстане, рассказали в МВД

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Авто с тонированными стеклами
Авто с тонированными стеклами. Иллюстративное фото: pexels.com

Заместитель председателя комитета административной полиции МВД Алексей Милюк в СЦК высказался о тонировке стекол автомобилей в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, могут ли казахстанцам на платной основе разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей.

"Вопрос больше уходит в призму обеспечения дорожной безопасности, соблюдения правил. Этот вопрос, действительно, был поднят. Пройдет еще очень большое обсуждение: поддержать или не поддержать эту инициативу депутатов в целом. Давайте мы этот вопрос обсудим отдельно, вы сделаете соответствующий запрос", - сказал Алексей Милюк.

Напомним, несколько дней назад депутат мажилиса Олжас Куспеков предложил разрешить тонировку передних боковых стекол автомобилей. Он заявил, что объем потенциальных поступлений в бюджет может превысить 50 млрд тенге в год.

А в июле прошлого года первый замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях.

"Вопрос с тонировкой не первый день поднимается. Сейчас МВД изучает историю запрета на тонировку лобовых стекол, передних. Эти вопросы ставили и депутаты. Есть регламент Таможенного союза, где прописано, насколько должны быть затонированы передние стекла. Связано это было с определенными трудностями с идентификацией водителей, пассажиров при нарушении дорожного движения", - говорил он.

Ранее мы писали, что в регионах Казахстана начали борьбу с тонированными авто. Как оказалось, основные нарушители - водители элитных авто. Тогда отмечалось, что стекла с несоответствующим регламенту светопропусканием являются грубым нарушением ПДД, влияющим на рост ДТП.

Мы также писали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2250669-mogut-li-avtomobilistam-razreshit-tonirovat-avto-za-dengi-v-kazahstane-rasskazali-v-mvd/