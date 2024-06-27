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Тонировка автомобильных стекол: вопрос снятия запрета рассматривают в Казахстане

Опубликовано:

Машина черного цвета
Машина на дороге. Иллюстративное фото: Pixabay

В кулуарах сената первый замминистра МВД Марат Кожаев сообщил, что вопрос о снятии запрета на тонировку передних стекол в автомобилях рассматривается в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вопрос с тонировкой не первый день поднимается. Сейчас МВД изучает историю запрета на тонировку лобовых стекол, передних. Эти вопросы ставили и депутаты. Есть регламент Таможенного союза, где прописано, насколько должны быть затонированы передние стекла. Связано это было с определенными трудностями с идентификацией водителей, пассажиров при нарушении дорожного движения", - сообщил замглавы МВД.

Марат Кожаев добавил, что сейчас целесообразность запрета тонировки обсуждается.

"Появились новые технические средства фиксации правонарушений. Поэтому мы изучаем – возможно, или же это будет во вред безопасности дорожного движения", - заявил Кожаев.

Напомним, ранее в одном из регионов Казахстана начали борьбу с тонированными авто. Как оказалось, основные нарушители - водители элитных авто. Тогда отмечалось, что стекла с несоответствующим регламенту светопропусканием являются грубым нарушением ПДД, влияющим на рост ДТП.

Мы также писали, разрешена ли тонировка в Казахстане и какие штрафы предназначены за нее.

Добавим, что согласно п. 33 главы 7 ПДД РК "Перечня неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств", запрещена эксплуатация транспортных средств, в которых тем или иным способом ограничена обзорность для водителя.

К таким запретам относится и нанесение или наклеивание на стекло автомобиля любых пленок, то есть тонирование.

Административная ответственность за тонировку стекла с показателями светопропускаемости или цветопередачи, которые не отвечают требованиям технических регламентов и стандартов, предусмотрена КоАП РК.

Согласно п. 5 ст. 590 КоАП РК, за управление транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена, грозит штраф 5 МРП (18 460 тенге в 2024 году).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2124891-mogut-li-snyat-zapret-na-tonirovku-perednih-stekol-avto-v-kazahstane/

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