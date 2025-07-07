"Девчонки, смотрите": мужчина снял трусы перед девушками на берегу озера в Кокшетау

В Сети появилось видео очевидцев, заснявших, как мужчина внезапно обнажился на берегу озера Копа в Кокшетау. На пост отреагировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте "Свой Кокшетау". Размещенное видео, как указали авторы, прислали читатели.

Как сообщается, девушки проходили мимо группы парней, в руках у которых были бутылки. Один из них неожиданно снял трусы и крикнул: "Девчонки, смотрите!"

Авторы отметили, что такие выходки абсолютно недопустимы в общественном месте, и отметили в комментариях аккаунт полиции Кокшетау. В свою очередь, правоохранители отреагировали на публикацию.

"Сотрудниками полиции личность правонарушителя установлена. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК", - сообщили представители Департамента полиции Кокшетау в комментариях под постом.

Ранее в Кокшетау на 10 суток арестовали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения полуголым бегал по городу и вел себя агрессивно.

В марте этого года информация о голом мужчине, который бегал недалеко от одной из школ в Астане появилась в социальных сетях - его сняли на видео. В пресс-службе ДП прокомментировали инцидент.

Зимой этого года в Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города.

Осенью 2024 года мы писали о мужчине, который разгуливал обнаженным по улицам города Алтай, а также о том, что в Алматы мужчина в трусах бросался на проезжающие машины - его действия сняли на видео очевидцы.

Также в Алматы сняли на видео мужчину, который снял штаны на детской площадке. Сообщалось, что стражи порядка ищут правонарушителя.

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