"Девчонки, смотрите": мужчина снял трусы перед девушками на берегу озера в Кокшетау
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В Сети появилось видео очевидцев, заснявших, как мужчина внезапно обнажился на берегу озера Копа в Кокшетау. На пост отреагировали в полиции, передает NUR.KZ.
Публикация появилась в Instagram-аккаунте "Свой Кокшетау". Размещенное видео, как указали авторы, прислали читатели.
Как сообщается, девушки проходили мимо группы парней, в руках у которых были бутылки. Один из них неожиданно снял трусы и крикнул: "Девчонки, смотрите!"
Авторы отметили, что такие выходки абсолютно недопустимы в общественном месте, и отметили в комментариях аккаунт полиции Кокшетау. В свою очередь, правоохранители отреагировали на публикацию.
"Сотрудниками полиции личность правонарушителя установлена. Мужчина привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК", - сообщили представители Департамента полиции Кокшетау в комментариях под постом.
Ранее в Кокшетау на 10 суток арестовали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения полуголым бегал по городу и вел себя агрессивно.
В марте этого года информация о голом мужчине, который бегал недалеко от одной из школ в Астане появилась в социальных сетях - его сняли на видео. В пресс-службе ДП прокомментировали инцидент.
Зимой этого года в Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города.
Осенью 2024 года мы писали о мужчине, который разгуливал обнаженным по улицам города Алтай, а также о том, что в Алматы мужчина в трусах бросался на проезжающие машины - его действия сняли на видео очевидцы.
Также в Алматы сняли на видео мужчину, который снял штаны на детской площадке. Сообщалось, что стражи порядка ищут правонарушителя.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262981-devchonki-smotrite-muzhchina-snyal-trusy-pered-devushkami-na-beregu-ozera-v-kokshetau/
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