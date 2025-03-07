"Вызвали полицию": астанчане заявили о голом мужчине, который бегал недалеко от школы

Информация о голом мужчине, который бегал недалеко от одной из школ в Астане появилась в социальных сетях - его сняли на видео. В пресс-службе ДП прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

Публикация о голом мужчине появилась в Telegram-канале astanovka_98. Автор сообщил, что гражданина 35-40 лет заметили возле заброшенного здания недалеко от одной из школ в столице.

На кадрах видно обнаженного мужчину, который скрылся за машинами.

"На место вызвали полицию", - говорится в публикации.

Позже появилась информация о его задержании.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Астаны подтвердили информацию о задержании.

"Мужчина доставлен в отделение полиции и передан сотрудникам центра психического здоровья", - заявили в ведомстве.

Отметим, что согласно ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Напомним, недавно в Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города.