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Житель ВКО побегал голым по улице и раскаялся

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Грустный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: Viktoriya Skorikova / Getty Images

Мужчина, разгуливавший обнаженным по улицам города Алтай, раскаялся о своем поступке, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) рассмотрели в суде района Алтай.

Выяснилось, что в июле 2024 года в отдел полиции поступило сообщение неизвестного о том, что в городе Алтай перед Домом культуры и спорта бегает полностью обнаженный мужчина.

"В ходе сбора материала был установлен и задержан гражданин, который, проявляя неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц, совершил мелкое хулиганство. Судом установлен факт совершения административного правонарушения гражданином", - отметили в суде.

Виновность мужчины подтвердилась собранными по делу доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении, рапортом участкового инспектора полиции, объяснением о признании вины, а также другими материалами дела.

На судебном заседании казахстанец вину в совершении правонарушения признал и в содеянном раскаялся.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд посчитал признание вины и раскаяние в содеянном.

Отягчающим обстоятельством стало совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Постановлением суда мужчину признали виновным и приговорили к административному аресту сроком на 15 суток.

Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

В сентябре этого года в Караганде полицейские задержали мужчину, который ходил по улице голым. 38-летнего горожанина отправили на лечение в областной психоневрологический диспансер.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2162361-zhitel-vko-pobegal-golym-po-ulice-i-raskayalsya/

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