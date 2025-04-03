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Бегающий по городу полуголый мужчина напугал жителей Кокшетау

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Полуголый мужчина арестован
Задержанный. Фото: Polisia.kz

В Кокшетау на 10 суток арестовали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения полуголым бегал по городу и вел себя агрессивно, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, в Кокшетау полицейские задержали 22-летнего мужчину, который накануне бегал по городу в полуобнаженном виде.

"Мужчина вел себя агрессивно и не мог дать отчет своим действиям. По свидетельствам очевидцев, он выглядел испуганным, что вызвало обеспокоенность у горожан. Инцидент был зафиксирован на видео, которое вскоре распространилось в соцсетях.

Полицейские начали поисковые мероприятия. После просмотра записей с камер видеонаблюдения, патрульная служба установила личность нарушителя и доставила его в отдел полиции для разбирательства. Как выяснилось, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, что подтвердилось результатами медицинского освидетельствования", - рассказали в полиции.

После этого был составлен административный протокол, сегодня городской суд Кокшетау принял решение о назначении ареста на 10 суток.

В марте этого года информация о голом мужчине, который бегал недалеко от одной из школ в Астане появилась в социальных сетях - его сняли на видео. В пресс-службе ДП прокомментировали инцидент.

Зимой этого года в Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города.

Осенью 2024 года мы писали о мужчине, который разгуливал обнаженным по улицам города Алтай.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232969-begayushchiy-po-gorodu-polugolyy-muzhchina-napugal-zhiteley-kokshetau/