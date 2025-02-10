Бегавший голым по улицам Костаная парень не смог объяснить свой поступок

В Костанае молодого человека привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка - он пробежался голым по улицам города, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.434 КоАП, рассмотрел специализированный суд по административным правонарушениям Костаная.

Согласно материалам дела, 8 февраля 2025 года около 00.00 в Костанае на улице Станционная подсудимый находился в общественном месте в обнаженном виде.

На судебном заседании парень признал свою вину и объяснил, что в тот день шел пешком домой к родителям.

"По пути он стал выбрасывать свои вещи без какой-либо причины, при этом не употреблял алкоголь. Объяснить причину своего поступка он не смог, так как ничего не помнит и не имеет претензий к кому-либо. В содеянном раскаялся", - рассказали в суде.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил штраф размере 20 МРП. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, в Костанае полицейские задержали голого парня, который бегал по улицам. Его поместили в комнату временного задержания. По данным полиции, освидетельствование показало, что молодой человек употреблял седативные вещества.

Добавим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.