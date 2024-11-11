Мужчина в трусах бросался на проезжающие машины в Алматы (видео)

Мужчина в трусах бросался на проезжающие машины - его действия сняли на видео очевидцы. В полиции Алматы рассказали о произошедшем, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале Qumash. В описании говорится, что мужчина в трусах бросался на машины и пытался разбить стекла. Это произошло в микрорайоне Акжар.

По словам автора, мужчина был пьян.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по сигналу жителей микрорайона Акжар патрульным экипажем был задержан и доставлен в полицию 40-летний местный житель, который, будучи в состоянии алкогольного опьянения, бросался на машины и нарушал общественный порядок.

"В отношении правонарушителя были составлены административные протоколы за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии, нарушение тишины, мелкое хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества", - заявили в ДП.

Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

Согласно статье 440 КоАП РК, распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным органом, или появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

Согласно статье 437 КоАП РК, нарушение тишины с 22 до 9 часов утра, в том числе проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному отдыху и спокойствию физических лиц, а равно нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере тридцати, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста месячных расчетных показателей.

Согласно статье 434 КоАП РК, нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.