На 20 часов задержался рейс Актау - Алматы: пассажиры устроили скандал в аэропорту

В аэропорту Актау пассажиры пожаловались на задержку рейса по маршруту Актау - Алматы, который должен был вылететь вчера в 02:30, но был перенесен на 22:30.

Как сообщает Lada.kz, вчера в аэропорту Актау разразился скандал: пассажиры задержанного рейса авиакомпании FlyArystan пожаловались на невыносимые условия ожидания. С их слов, причина тому - отсутствие пилота.

"Шесть часов на полу на чемоданах! Дубак, никакого пледа, никакой информации. Многомиллиардная компания, а условия как в подвале!" - цитирует издание слова одной из пассажирок.

Как отмечается, ситуация вызвала ажиотаж: на место даже прибыли сотрудники полиции.

Корреспондент NUR.KZ обратился в авиакомпанию за комментарием по ситуации.

"FlyArystan сообщает, что задержка рейса FS 7178 по маршруту Актау - Алматы, изначально запланированного на 02:05, сначала была перенесена на 06:45 по местному времени из-за позднего прибытия воздушного судна. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. Позднее вылет был отложен до 22:30 в связи с производственной необходимостью.

Пассажирам предоставлены все предусмотренные правилами опции - бесплатное перебронирование на другие рейсы или полный возврат стоимости билета.

По запросу пассажиров, обратившихся в авиакомпанию (23 человека), было организовано размещение в гостинице. Заселение происходило поэтапно, начиная с 9:30 утра, поскольку отелю требовалось время на подготовку номеров после стандартного времени выезда гостей (чекаут с 9:00)", - сообщили в авиакомпании, добавив, что сожалеют о доставленных неудобствах и просят пассажиров с пониманием отнестись к ситуации.

"Задержка рейса была необходима в целях обеспечения безопасности полета - главного приоритета FlyArystan", - резюмировали в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, ранее в июне сообщалось, что в аэропорту Актау массово задерживали рейсы. Людям приходилось ждать вылета от нескольких часов до суток.

Также в июне мы писали о задержке рейса FlyArystan по маршруту Алматы - Шымкент: из-за деструктивного поведения пассажира всех высадили для обыска борта и перенесли время вылета.

В том же месяце депутат мажилиса Сергей Пономарев выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan. Он отметил, что его рейс задержали почти на 11 часов. А до этого ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги.

Другая длительная задержка рейса авиакомпании произошла в феврале: сообщалось, что пассажиры рейса Актобе - Астана почти сутки не могут вылететь в столицу. Как уточнили в авиакомпании Fly Arystan, столь долгая задержка произошла по техническим причинам.

А в январе полиция возбудила уголовное дело после того, как авиакомпания FlyArystan обвинила пассажирку в нападении на сотрудника.

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