На 20 часов задержался рейс Актау - Алматы: пассажиры устроили скандал в аэропорту
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В аэропорту Актау пассажиры пожаловались на задержку рейса по маршруту Актау - Алматы, который должен был вылететь вчера в 02:30, но был перенесен на 22:30.
Как сообщает Lada.kz, вчера в аэропорту Актау разразился скандал: пассажиры задержанного рейса авиакомпании FlyArystan пожаловались на невыносимые условия ожидания. С их слов, причина тому - отсутствие пилота.
"Шесть часов на полу на чемоданах! Дубак, никакого пледа, никакой информации. Многомиллиардная компания, а условия как в подвале!" - цитирует издание слова одной из пассажирок.
Как отмечается, ситуация вызвала ажиотаж: на место даже прибыли сотрудники полиции.
Корреспондент NUR.KZ обратился в авиакомпанию за комментарием по ситуации.
"FlyArystan сообщает, что задержка рейса FS 7178 по маршруту Актау - Алматы, изначально запланированного на 02:05, сначала была перенесена на 06:45 по местному времени из-за позднего прибытия воздушного судна. Пассажирам были предоставлены напитки и горячее питание. Позднее вылет был отложен до 22:30 в связи с производственной необходимостью.
Пассажирам предоставлены все предусмотренные правилами опции - бесплатное перебронирование на другие рейсы или полный возврат стоимости билета.
По запросу пассажиров, обратившихся в авиакомпанию (23 человека), было организовано размещение в гостинице. Заселение происходило поэтапно, начиная с 9:30 утра, поскольку отелю требовалось время на подготовку номеров после стандартного времени выезда гостей (чекаут с 9:00)", - сообщили в авиакомпании, добавив, что сожалеют о доставленных неудобствах и просят пассажиров с пониманием отнестись к ситуации.
"Задержка рейса была необходима в целях обеспечения безопасности полета - главного приоритета FlyArystan", - резюмировали в пресс-службе авиакомпании.
Напомним, ранее в июне сообщалось, что в аэропорту Актау массово задерживали рейсы. Людям приходилось ждать вылета от нескольких часов до суток.
Также в июне мы писали о задержке рейса FlyArystan по маршруту Алматы - Шымкент: из-за деструктивного поведения пассажира всех высадили для обыска борта и перенесли время вылета.
В том же месяце депутат мажилиса Сергей Пономарев выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan. Он отметил, что его рейс задержали почти на 11 часов. А до этого ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги.
Другая длительная задержка рейса авиакомпании произошла в феврале: сообщалось, что пассажиры рейса Актобе - Астана почти сутки не могут вылететь в столицу. Как уточнили в авиакомпании Fly Arystan, столь долгая задержка произошла по техническим причинам.
А в январе полиция возбудила уголовное дело после того, как авиакомпания FlyArystan обвинила пассажирку в нападении на сотрудника.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2262972-na-20-chasov-zaderzhalsya-reys-aktau-almaty-passazhiry-ustroili-skandal-v-aeroportu/
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