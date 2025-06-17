Рейсы массово задерживают в аэропорту Актау: десятки пассажиров не могут вылететь
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В аэропорту Актау массово задерживают рейсы. Людям приходится ждать вылета от нескольких часов до суток, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана".
Телеканал сообщает, что из-за задержек вылетов ожидают десятки пассажиров, направляющихся в Алматы, Актобе, Атырау, Уральск, Шымкент и Баку. При этом, по словам людей, представители авиакомпаний не объясняют причины и не всем предоставляют место для ожидания.
"Ничего нам не дали, грубо говоря. Я не местная, чтобы туда-сюда мотаться, и у меня нет тут дома, чтобы идти поспать и приехать обратно. Да, никаких условий не создали. Мне сказали, что мест мало, не хватает", - рассказала пассажир Оразгуль Атабаева.
В авиакомпании FlyArystan пояснили, что рейсы задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, идет ремонт взлетно-посадочной полосы. "Информируем, что рейсы FlyArystan из/в город Актау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, в частности - сильного ветра. Дополнительно задержки связаны с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау на ремонт в период с 02:00 до 16:00.
Авиакомпания направляет индивидуальные уведомления пассажирам, чьи рейсы были изменены. FlyArystan напоминает, что погодные условия и закрытие ВПП со стороны аэропорта являются причинами, не зависящими от авиакомпании", - пояснили в пресс-службе авиакомпании.
Вчера также сообщалось, что 300 казахстанцев не могут вылететь домой из ОАЭ. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, что будет с казахстанцами, которые застряли в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
До этого авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.
Также на днях депутат мажилиса Сергей Пономарев выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan. Он отметил, что недавно его рейс задержали почти на 11 часов. А до этого ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2256144-reysy-massovo-zaderzhivayut-v-aeroporty-aktau-desyatki-passazhirov-ne-mogut-vyletet/
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