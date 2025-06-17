Рейсы массово задерживают в аэропорту Актау: десятки пассажиров не могут вылететь

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Рейсы массово задерживают в аэропорту Актау: десятки пассажиров не могут вылететь

    Опубликовано:

    Аэропорт Актау
    Аэропорт Актау. Иллюстративное фото: polisia.kz

    В аэропорту Актау массово задерживают рейсы. Людям приходится ждать вылета от нескольких часов до суток, передает NUR.KZ со ссылкой на телеканал "Астана".

    Телеканал сообщает, что из-за задержек вылетов ожидают десятки пассажиров, направляющихся в Алматы, Актобе, Атырау, Уральск, Шымкент и Баку. При этом, по словам людей, представители авиакомпаний не объясняют причины и не всем предоставляют место для ожидания.

    "Ничего нам не дали, грубо говоря. Я не местная, чтобы туда-сюда мотаться, и у меня нет тут дома, чтобы идти поспать и приехать обратно. Да, никаких условий не создали. Мне сказали, что мест мало, не хватает", - рассказала пассажир Оразгуль Атабаева.

    В авиакомпании FlyArystan пояснили, что рейсы задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме того, идет ремонт взлетно-посадочной полосы.   "Информируем, что рейсы FlyArystan из/в город Актау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, в частности - сильного ветра. Дополнительно задержки связаны с закрытием взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау на ремонт в период с 02:00 до 16:00.

    Авиакомпания направляет индивидуальные уведомления пассажирам, чьи рейсы были изменены. FlyArystan напоминает, что погодные условия и закрытие ВПП со стороны аэропорта являются причинами, не зависящими от авиакомпании", - пояснили в пресс-службе авиакомпании.

    Вчера также сообщалось, что 300 казахстанцев не могут вылететь домой из ОАЭ. Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве рассказал, что будет с казахстанцами, которые застряли в ОАЭ из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    До этого авиационная администрация Казахстана в связи с началом боевых действий на Ближнем Востоке запретила авиакомпаниям полеты над, в пределах и вблизи воздушного пространства шести стран - Ирана, Израиля, Сирии, Ирака, Иордании и Ливана до особого распоряжения.

    Также на днях депутат мажилиса Сергей Пономарев выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan. Он отметил, что недавно его рейс задержали почти на 11 часов. А до этого ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.