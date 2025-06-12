Перегруз в виде книги и задержка на 10 часов: депутат возмутился работой FlyArystan

Депутат мажилиса Сергей Пономарев на своей странице в Facebook выразил недовольство работой казахстанской авиакомпании FlyArystan, передает NUR.KZ.

Как отметил Пономарев, на авиакомпанию нередко жалуются в соцсетях, сам депутат тоже был недоволен ее работой, но долго не писал отзывов.

"Я терпел долго, но сегодня, когда за 8 дней до вылета мне сообщили, что рейс задержат на 10 часов 45 минут!!! Без объяснения причин, что впрочем традиционно, в этой компании не принято коммуницировать, извиняться, пояснять причины, хотя работают они с людьми и для них", - написал мажилисмен.

Он отметил, что до этого ему приходилось переплачивать за перегруз в виде книги и часами ожидать задержки рейса, о которой пассажиров не предупредили заранее.

"Сотрудники компании, словно получают явное удовольствие, когда заставляют пассажиров оправдываться и доплачивать за перегруз", - отмечает депутат.

Он подчеркивает, что сейчас обменять билет ему обойдется не намного дешевле полноценного билета, хотя авиакомпания позиционирует себя как "бюджетная, недорогая, лоукостер, дискаунтер, предлагающая крайне низкую плату за проезд в обмен на отказ от большинства традиционных пассажирских услуг".

"Буду готовить депутатский запрос и лично встречусь с сотрудниками компании, чтобы найти ответы на все накопившиеся вопросы", - заключил депутат, призвав казахстанцев в комментариях написать свои вопросы к авиакомпании.

Напомним, в прошлом месяце казахстанцы жаловались на FlyArystan за взвешивание покупок, совершенных в магазинах Duty Free. Тогда в компании ответили на жалобы.

До этого в аэропорту Атырау разгорелся скандал, когда пассажирку не пустили на рейс авиакомпании Fly Arystan из-за размера ручной клади.

А в прошлом году в Сети появилось видео разгневанных пассажиров FlyArystan в аэропорту Алматы. На одну из них завели административное дело.

До этого FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.

Добавим, что еще в прошлом году сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan - причиной стали участившиеся случаи задержек рейсов по техническим причинам, а также большое количество жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров.

Отметим, на сайте Комитета гражданской авиации указано, что первый рейс FlyArystan был выполнен весной 2019-го. Это первый казахстанский лоукостер, который до недавнего времени являлся подразделением авиакомпании Air Astana.

При этом авиакомпания Air Astana была зарегистрирована в 2001 году, а 15 мая 2002 года выполнила свой первый рейс по маршруту "Алматы – Астана". Об этом сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

В совместном предприятии с долями участия правительства 51 процент принадлежит АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", а 49 процентов – компании BAE Systems PLC (Великобритания).