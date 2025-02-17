"Нейрохирург опоздал на операцию": пассажиры рейса из Актобе не могут вылететь в Астану

Пассажиры рейса Актобе-Астана почти сутки не могут вылететь в столицу. Как сообщили в авиакомпании Fly Arystan, столь долгая задержка произошла по техническим причинам, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте журналиста Асхата Ниязова опубликована stories, в которой указано, что пассажиры рейса в Астану более 18 часов не могут вылететь в Астану. По его данным, у одного из пассажиров "сгорел тур", а один из них работает нейрохирургом, который опоздал на операцию.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании.

"Рейс FS7394 по направлению Актобе - Астана 17 февраля 2025 года был задержан по техническим причинам. Пассажирам данного рейса были предоставлены напитки, питание и расселение в гостинице. Также пассажирам доступно бесплатное перебронирование на ближайший рейс или полный возврат средств.

FlyArystan приносит искренние извинения за предоставленные неудобства и напоминает, что безопасность является важнейшим приоритетом авиакомпании. На данный момент сотрудники авиакомпании прилагают все усилия для скорейшего решения вопроса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пассажиров информируют посредством WhatsApp, сообщений или писем на электронную почту, указанной при бронировании.

В этом месяце в Сети появилась информация, что 12 пассажиров борта авиакомпании FlyArystan не смогли улететь на запланированном рейсе. На инцидент отреагировали в авиакомпании.

В прошлом году в Сети появилось видео разгневанных пассажиров FlyArystan в аэропорту Алматы. На одну из них завели административное дело.

До этого FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.

В сентябре прошлого года в Сети появилось видео конфликта пассажиров с работниками FlyArystan. Первые утверждают, что им угрожали снятием с рейса. На видео отреагировали в авиакомпании.