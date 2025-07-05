Пересыхание площадей и нехватка воды в Алматинской области: в Минводы выступили с заявлением

Рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации не подтвердила нехватки поливной воды в Илийском районе Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

По данным министерства, рабочая группа провела встречу с представителями крестьянских хозяйств и акимата села Акши Илийского района Алматинской области, в ходе которой рассмотрен вопрос обеспечения аграриев поливной водой в вегетационный период этого года.

"В результате было установлено, что распространившаяся ранее информация о пересыхании 100 га посевных площадей из-за нехватки воды в селе Акши не соответствует действительности. Фактически не было полито 9 га земель по причине отсутствия заключенных договоров по подаче поливной воды с филиалом РГП "Казводхоз" "Большой Алматинский канал им. Д. Конаева", - сообщили в ведомстве.

В Минводы пояснили, что вода в населенный пункт подается из Куртинского водохранилища через Правобережный магистральный канал. Поливной сезон начался 16 мая. Приглашать аграриев к заключению договоров филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Конаева" начал еще в конце апреля.

"Чтобы избежать задержек с подачей воды в будущем, представители рабочей группы предложили филиалу заключать договоры на подачу воды до начала поливного периода. Также прорабатывается вопрос механизированной очистки каналов.

Было указано на необходимость тесного взаимодействия с местными исполнительными органами и активного разъяснения фермерам вопросов тарификации, рационального использования воды, предварительной очистки внутрихозяйственных каналов, применения севооборота и сокращения посева влаголюбивых культур", - сообщил руководитель Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков.

В мае министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на заседании правительства рассказал о рисках засухи в этом году.

Добавим, что в прошлом году фермеры в Туркестанской области столкнулись с засухой уже в начале апреля - аграрии не могли полить десятки гектаров свеклы и капусты. Ситуацию комментировали в акимате.

А в 2023-м с засухой столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. Так, в августе сообщалось, что фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды. В шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за дефицита воды.

Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

В сентябре 2023-го депутаты мажилиса предлагали объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана. Тогда сообщалось, что для аграриев районов Павлодарской, Акмолинской и других областей этот сев и вегетационный период стал сложным. В некоторых районах с мая по август совсем не было дождей.