"Все съела, кусается еще": гусеницы атаковали жителей ВКО (видео)

Жители Восточно-Казахстанской области жалуются на необычайное нашествие гусениц - насекомые пожирают зелень и даже кусают людей, передает сайт телеканала КТК.

"Гусеница эта, наверное, необычная, потому что она мало того, что все в поселке съела, уже съела – и кусается она. Меня укусила за руку. И у меня такая аллергия пошла. И людей других кусают. И заползают на людей постоянно. Они на дереве сидят и на тебя прямо падают с дерева", - жалуется жительница поселка Белогорский Александра Алпысбаева.

Особенно много насекомых в селах Уланского района. Жители говорят: повреждены сады, огороды, добрались вредители и до лесов. Сельчане видят, как насекомые уничтожают лиственные, плодовые и даже хвойные деревья. Под угрозой оказался урожай.

Но больше всего людей беспокоит, что гусеницы заползают и в дома. А способствовали их размножению благоприятные погодные условия, много тепла.

Жители своими силами пытались сдержать нашествие, обрабатывали деревья. В итоге вынуждены были обратиться за помощью. Гусениц теперь взяли на экспертизу и оповестили, что приступают к обработке территорий.

"Гусеница непарного шелкопряда – было определено лабораторным способом до его подвида. На сегодняшний день это не карантинный вид насекомого. Совместно с акиматом района и работниками лесного учреждения провели работы по обследованию территории, обнаружили очаги. На сегодняшний день рекомендуемые препараты имеются. Начаты работы по обработке территории вблизи поселков Асубулак, Огнёвка и Белая гора", - сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО Арман Есентаев.

Источник: КТК