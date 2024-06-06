Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

На полчища комаров, облюбовавших окна, продолжают жаловаться астанчане (видео)

Опубликовано:

Комары сидят на окнах астанчан
Комары на окнах астанчан. Кадр из видео: t.me/astanovka98

Жители Астаны в соцсетях продолжают жаловаться на нашествие комаров и мошек. При этом в городе уже проходит второй этап дезинсекции, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.

Жители Астаны продолжают в соцсетях делиться фотографиями и видео небывалого нашествия комаров и мошек. Так, авторам Telegram-канала Astanovka98 астанчане прислали сразу несколько видео из разных районов столицы.

"У нас было открыто окно - и к нам залетели комары. Это так ужасно, это какой-то ужас", - говорит автор одного из видео за кадром.

А вот такая ситуация сложилась в районе Жагалау. Автору видео удалось заснять целый рой насекомых.

Похожую ситуацию зафиксировали в районе Ботанического сада.

Акимат Астаны на своей странице в Facebook обратился к жителям города по поводу происходящего. По данным акимата, дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Первый тур уже прошел, были обработаны все естественные и искусственные водоемы города (более 120 постоянных и 100 временных), а также открытые стации - парки, скверы, улицы, жилые массивы.

"С 30 мая начаты работы в рамках 2-го тура с обработок водоемов и открытых стаций. Дезинсекция нацелена не на полное истребление, а на снижение численности комаров, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

Вместе с тем отмечаем, что за обработку подъездов и подвалов отвечают КСК и ОСИ/управляющие компании домов. Так как данная территория относится к их компетенции. В ряде домов наблюдается вид комаров "звонцы". Комары-звонцы - не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются (кровью - прим. ред.) и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве. Поэтому КСК/ОСИ/управляющим компаниям необходимо своевременно проводить дезинсекцию подъездов и подвалов", - отметили в акимате.

В госоргане добавили, что все работы ведутся в соответствии с графиками работ и рекомендациями научной группы и санэпидконтроля.

"В течение сезона мероприятия проводятся в ночное время с 21:00 до 04:00, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещения обрабатываемой местности и закрывать окна при обработке", - порекомендовали в акимате Астаны.

На комаров в Астане жалуются уже несколько дней. Ранее мы писали, что астанчан напугали огромные комары. Кроме того, паводки в Уральске привели к обилию комаров и мошкары. Жалобы поступали и от жителей села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

Ранее мы писали материал о том, как избавиться от комаров, не прибегая к магазинным репеллентам. С проверенными способами можно ознакомиться по данной ссылке.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112999-na-polchishcha-komarov-oblyubovavshih-okna-prodolzhayut-zhalovatsya-astanchane-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.