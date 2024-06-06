На полчища комаров, облюбовавших окна, продолжают жаловаться астанчане (видео)

Жители Астаны в соцсетях продолжают жаловаться на нашествие комаров и мошек. При этом в городе уже проходит второй этап дезинсекции, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Жители Астаны продолжают в соцсетях делиться фотографиями и видео небывалого нашествия комаров и мошек. Так, авторам Telegram-канала Astanovka98 астанчане прислали сразу несколько видео из разных районов столицы.

"У нас было открыто окно - и к нам залетели комары. Это так ужасно, это какой-то ужас", - говорит автор одного из видео за кадром.

А вот такая ситуация сложилась в районе Жагалау. Автору видео удалось заснять целый рой насекомых.

Похожую ситуацию зафиксировали в районе Ботанического сада.

Акимат Астаны на своей странице в Facebook обратился к жителям города по поводу происходящего. По данным акимата, дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Первый тур уже прошел, были обработаны все естественные и искусственные водоемы города (более 120 постоянных и 100 временных), а также открытые стации - парки, скверы, улицы, жилые массивы.

"С 30 мая начаты работы в рамках 2-го тура с обработок водоемов и открытых стаций. Дезинсекция нацелена не на полное истребление, а на снижение численности комаров, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

Вместе с тем отмечаем, что за обработку подъездов и подвалов отвечают КСК и ОСИ/управляющие компании домов. Так как данная территория относится к их компетенции. В ряде домов наблюдается вид комаров "звонцы". Комары-звонцы - не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются (кровью - прим. ред.) и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве. Поэтому КСК/ОСИ/управляющим компаниям необходимо своевременно проводить дезинсекцию подъездов и подвалов", - отметили в акимате.

В госоргане добавили, что все работы ведутся в соответствии с графиками работ и рекомендациями научной группы и санэпидконтроля.

"В течение сезона мероприятия проводятся в ночное время с 21:00 до 04:00, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности: ограничить посещения обрабатываемой местности и закрывать окна при обработке", - порекомендовали в акимате Астаны.

На комаров в Астане жалуются уже несколько дней. Ранее мы писали, что астанчан напугали огромные комары. Кроме того, паводки в Уральске привели к обилию комаров и мошкары. Жалобы поступали и от жителей села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

Ранее мы писали материал о том, как избавиться от комаров, не прибегая к магазинным репеллентам. С проверенными способами можно ознакомиться по данной ссылке.