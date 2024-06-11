Еще в одном городе Казахстана пожаловались на нашествие насекомых

Жители Караганды жалуются на насекомых: в городе нашествие мошек, комаров и гусениц. Традиционные средства от вредителей не помогают, передает телеканал "Астана".

По информации телеканала, карагандинцы массово жалуются на насекомых, которые атаковали многоквартирные дома. Жители уверены, что необходимо провести комплексную дезинсекцию по всему городу, так как традиционные средства от вредителей не помогают.

По словам жителей, не спасают даже сетки на окнах: насекомые с легкостью пролезают сквозь плетение, как только жители включают свет. Мамы с детьми предпочитают дневные прогулки. Вечером лучше на улице не появляться, жалуются женщины.

"Ну, мошки, комары нас беспокоят сильно. Мы не выходим на улицу практически вечером, только днем. Глаза, нос кусают, ребенка кусают мошки", - говорит одна из жительниц города.

"Они даже пролетают через сетку очень много. Их дома надо травить, мне кажется, от укусов шишки появляются", - выразила мнение другая респондентка.

По информации дезинсекторов, в этом году в центральном Казахстане обильные дожди с жарой вызвали небывалое размножение насекомых. В ближайшее время, по их словам, начнут обрабатывать территории вблизи местных водоемов и рек, а также в местах скопления гнуса.

"Одна особь она 200 яиц откладывает. Это вот, представьте, масштабы велики. Это идет из-за воды, потому что рядом с Карагандой находится много маленьких озер, речек - это самый очаг. Они размножаются, в основном, в воде, сырости - и так как у них сейчас период, их много. Период размножения: май-начало июня. Тем более, что погода сейчас сырая, влажная. Идет нашествие как бы", - сказала дезинсектор Алия Конырова.

По информации канала со ссылкой на подрядчиков, средств на полную обработку не хватает, нужны дополнительные меры.

"Вместе с тем, жителям советуют не распылять яды в закрытых помещениях. Чтобы удалить насекомых, нужно избавиться от скопления влаги в доме, осушить помещение. А также пригласить специалистов для обработки", - советуют журналисты.

Ранее на полчища комаров, облюбовавших окна, пожаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего. Дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.

Ранее мы рассказывали о том, как избавиться от комаров. С проверенными способами можно ознакомиться по данной ссылке.