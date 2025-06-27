Лезут в еду и постель, отрава не помогает: жители Алматы пожаловались на нашествие клопов

Жители Алматы пожаловались на нашествие древесных клопов, которые проникают в квартиры, лезут в постель, под одежду и в еду, выделяют неприятный запах, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, жители Турксибского района не хотят заходить в собственные квартиры. Причина - нашествие древесных клопов. Стены, окна и двор буквально кишат насекомыми. Клопы проникают даже в квартиры, они находятся на подоконниках, шторах, на полу.

По словам жителей, они вообще перестали открывать окна. Но насекомых от этого меньше не становится. Отрава от насекомых не помогает, говорят жители. Спустя несколько часов после обработки незваные гости снова лезут в квартиры.

"Это уже сейчас началось в таком количестве, что мы страдаем и не можем спокойно спать. Ночами они залезают в квартиру. В еду, когда готовишь, лезут. Когда вы засыпаете, они в постель лезут. Также они могут и в ухо залезть", - рассказала жительница дома Марина Аксиненко.

Наталья Пудовкина с мужем и вовсе съехала к родственникам. По ее словам, причина кроется в густых зарослях рядом с домом. Именно на деревьях и кустарниках и селятся насекомые. Жильцы даже просили спилить старые насаждения.

"Я неоднократно обращалась в акимат по поводу спила деревьев. У нас деревья очень старые. В этой коре старых деревьев, конечно, там живет очень много. Мы с одним представителем акимата приезжали сюда вместе", - сказала Наталья Пудовкина.

Чиновники подтверждают, дезинсекцию проводят регулярно. В этом году начали в апреле и продолжат до середины сентября. Других способов борьбы с надоедливыми насекомыми пока нет.

"Обработка производится ежедневно. И охватывает все районы города Алматы. В целом данные вредители не являются вредными для здоровья людей. И деревьев тоже. Это не является обоснованием для вырубки данных деревьев", - прокомментировал главный специалист управления экологии и окружающей среды акимата Алматы Даулет Бахытжанов.

А вот ботаники уверены, что одной дезинсекции мало. Климат Алматы идеально подходит для размножения этих насекомых. Одна самка древесного клопа может отложить до 200 яиц. Полностью избавиться от вредителей практически невозможно, считают специалисты. А вот уменьшить их количество помогут только комплексные меры.

"Если один двор обработается, а соседний нет, то это тоже бессмысленно. Потому что у них крылья, они летают. Они могут просто переместиться и снова, как будто бы нет эффекта. Необходимо делать санитарную обрезку сухих веток. Отстоявшуюся кору снимать. И эти раны закрашивать. Поэтому в комплексе. Как агротехнические меры нужно применять, так же и биологические, привлечение птиц",- объяснила научный сотрудник Института ботаники и фитоинтродукции Мадина Измайлова.

Последнее подобное нашествие клопов в Алматы было почти шесть лет назад. Горожанам советуют просто набраться терпения. А для проведения дополнительной дезинсекции во дворах можно подать заявление в управление экологии.

Источник: KTK

В августе прошлого года нашествие клопов пережил поселок Байкент в Алматинской области. Жители так устали от насекомых, что рассматривали даже вариант переезда.

На нашествие гнусов в 2024 году жаловались жители многих городов Казахстана. Так, жители Караганды пожаловались на нашествие мошек, комаров и гусениц. А жители Атырау жаловались на нашествие комаров. Из-за несостоявшегося тендера дезинсекцию там провели в 200 из 1233 домов.

До этого на полчища комаров, облюбовавших окна, пожаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего. Дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Также в акимате Астаны давали пояснения на вопросы жителей столицы. Как сообщили в ведомстве, многие астанчане имеют дело не с обычными комарами, а со звонцами.