Жители Атырау жалуются на нашествие комаров. Но из-за несостоявшегося тендера дезинсекцию пока провели в 200 из 1233 домов, сообщает телеканал KTK.

По информации телеканала, в Атырау нашествие комаров началось после паводков. Вода ушла, но мошкара и комары расплодились.

При этом, на борьбу с комарами, по данным канала, предусмотрено 100 миллионов тенге. Но тендер разыгран не был. Сейчас дезинсекцию улиц проводят только частные фирмы за счет собственных средств. На данный момент обработано 200 домов из 1233.

По данным акимата города, конкурс был объявлен еще в феврале. Но он не состоялся. Причины объяснил заместитель руководителя отдела ЖКХ и жилищной инспекции Атырау Темирлан Аубакиров.

"Объявлен открытый электронный конкурс. Мы объявили его еще в феврале. Но из-за-за неправильной документации, которую предоставили потенциальные закупщики, тендер пришлось объявлять повторно. В настоящее время в целях решения данного вопроса со стороны акимата ведется работа с частными компаниями", – заявил госслужащий.

Источник: KTK

Отметим, что на нашествие гнуса жалуются жители многих городов Казахстана. Накануне жители Караганды пожаловались на нашествие мошек, комаров и гусениц.

До этого на полчища комаров, облюбовавших окна, пожаловались астанчане. Акимат Астаны обращался к жителям города по поводу происходящего. Дезинсекционные работы против комаров начались в апреле. Они проводятся в 6 туров в течение 15 дней ежемесячно, с апреля по сентябрь.

Также в акимате Астаны давали пояснения на вопросы жителей столицы. Как сообщили в ведомстве, многие астанчане имеют дело не с обычными комарами, а со звонцами.

"Комары-звонцы – не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве", – комментировали в акимате.

Жалобы поступали и от жителей Уральска, где паводки привели к обилию комаров и мошкары. На нашествие насекомых обратили внимание и жители села Кобда Актюбинской области, которое в этом году пострадало от паводков.