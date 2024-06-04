Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Невозможно пройтись": на "огромных комаров" пожаловались в Астане (видео)

Опубликовано:

Комары на стеклянной двери
Комары на стеклянной двери. Кадр из видео: facebook.com/Аликош Романова

Астанчан обеспокоили скопления насекомых, похожих на больших комаров. В столичном акимате объяснили, кто это и как проводятся дезинсекционные мероприятия, передает NUR.KZ.

В Facebook появилась публикация жительницы Астаны, которая сняла на видео насекомых, облепивших стеклянные двери.

"Интересно травят ли комаров? (...) Невозможно пройтись, огромные комары", – говорится в подписи к видео.

Происходящее на записи объяснили в акимате столицы. Как сообщили в ведомстве, на кадрах запечатлены не обычные комары, а звонцы.

"Комары-звонцы – не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве.

Звонцы ежегодно появляются после обильных дождей, при сильной влажности. По данному адресу выехала бригада по обработке для проведения соответствующих работ. Вместе с тем отмечаем, что обработка подъездов и подвалов должна проводиться КСК и ОСИ", – говорится в сообщении.

При этом специалисты добавили, что в этом году дезинсекционные мероприятия начались еще в апреле.

"В рамках первого тура научной группой совместно с санэпидконтролем города были обследованы и обработаны все естественные и искусственные водоемы города (более 120 постоянных и 100 временных), а также открытые стации (парки, скверы, улицы, жилые массивы). Мероприятия направлены на снижение численности комаров и мошкары. На сегодняшний день вылетов с водоемов города не наблюдается", – подчеркнули в пресс-службе акимата Астаны.

Напомним, в начале мая сообщалось, что полчища мух и комаров напугали жителей подтопленного села Кобда в Актюбинской области.

А в прошлом году полчища комаров атаковали жителей Конаева.

При этом еще раньше на аномальное нашествие комаров жаловались атыраусцы. Тогда специалисты отмечали, что рост численности комаров – явление закономерное, так как они быстро адаптируются к используемым химикатам.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2112207-nevozmozhno-proytis-na-ogromnyh-komarov-pozhalovalis-astanchane-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.