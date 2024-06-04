"Невозможно пройтись": на "огромных комаров" пожаловались в Астане (видео)

Астанчан обеспокоили скопления насекомых, похожих на больших комаров. В столичном акимате объяснили, кто это и как проводятся дезинсекционные мероприятия, передает NUR.KZ.

В Facebook появилась публикация жительницы Астаны, которая сняла на видео насекомых, облепивших стеклянные двери.

"Интересно травят ли комаров? (...) Невозможно пройтись, огромные комары", – говорится в подписи к видео.

Происходящее на записи объяснили в акимате столицы. Как сообщили в ведомстве, на кадрах запечатлены не обычные комары, а звонцы.

"Комары-звонцы – не кусачие насекомые. Их часто путают с обычными комарами из-за их внешнего вида. Взрослые комары-звонцы не питаются и живут от 3 до 7 дней, роятся в большом количестве.

Звонцы ежегодно появляются после обильных дождей, при сильной влажности. По данному адресу выехала бригада по обработке для проведения соответствующих работ. Вместе с тем отмечаем, что обработка подъездов и подвалов должна проводиться КСК и ОСИ", – говорится в сообщении.

При этом специалисты добавили, что в этом году дезинсекционные мероприятия начались еще в апреле.

"В рамках первого тура научной группой совместно с санэпидконтролем города были обследованы и обработаны все естественные и искусственные водоемы города (более 120 постоянных и 100 временных), а также открытые стации (парки, скверы, улицы, жилые массивы). Мероприятия направлены на снижение численности комаров и мошкары. На сегодняшний день вылетов с водоемов города не наблюдается", – подчеркнули в пресс-службе акимата Астаны.

Напомним, в начале мая сообщалось, что полчища мух и комаров напугали жителей подтопленного села Кобда в Актюбинской области.

А в прошлом году полчища комаров атаковали жителей Конаева.

При этом еще раньше на аномальное нашествие комаров жаловались атыраусцы. Тогда специалисты отмечали, что рост численности комаров – явление закономерное, так как они быстро адаптируются к используемым химикатам.