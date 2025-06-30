Грозы и жара до +45 градусов: синоптики рассказали о погоде в Казахстане в первый день июля

Синоптики объявили штормовое предупреждение на вторник, 1 июля, в связи с грозами на севере и жаркой погодой на юге Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации синоптиков, 1 июля в горных районах Жамбылской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу днем ожидается сильная жара +35 градусов. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. На западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области туман.

На западе, севере, юге области Абай ожидаются гроза, днем град, шквал. В Восточно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, днем град, шквал, гроза.

В Астане и в Павлодарской области 1 июля днем ожидается гроза. На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем град. В Актюбинской области ожидается гроза. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге области Ұлытау днем ожидается сильная жара до +35 градусов. В горных районах Алматинской области ожидается гроза. А в Алматы сохранится высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области гроза, град. На севере Мангистауской области ожидается гроза. На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза.

На западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Туркестанской области и Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидается повышение температуры воздуха, от +35-ти до очень сильной жары +45 градусов. С прогнозом повышенного температурного фона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан надвигается очередной циклон. В первые дни июля на большей части территории республики ожидаются атмосферные осадки с грозами.

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, до 6 июля, ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров поднимутся выше +40 градусов. В Астане в ближайшую неделю обещают кратковременные дожди и похолодание, но постепенно в город вернется жара.

В Алматы обещают жаркую погоду, дождь в мегаполисе прогнозируют лишь в конце недели.