Жара до 42 градусов ждет жителей Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 30 июня по 6 июля, обещают жаркую погоду, дождь в мегаполисе прогнозируют лишь в конце недели. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 июня в Алматы будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 25 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 32 градусов, но ночью температура опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

1 июля ожидается облачная погода без осадков. Температура составит около плюс 27 градусов. Максимальная температура составит плюс 34 градуса, а минимальная – плюс 21 градус. Скорость ветра составит до 4,6 м/с.

2 июля будет облачно. Средняя температура – плюс 27 градусов. Днем температура поднимется до плюс 34 градусов, а ночью опустится до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.

3 июля в Алматы осадки не ожидаются. Температура в среднем – плюс 28 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 35 градусов, а опуститься может до плюс 21 градуса. Скорость ветра будет равняться 4,8 м/с.

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4 июля вновь обещают ясную погоду без осадков. Среднесуточная температура – плюс 30 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 37 градусов, а ночью похолодает до плюс 22 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

5 июля прогнозируют ясную погоду. Температура в среднем остановится на отметке плюс 32 градуса. Максимальная температура составит плюс 41 градус, минимальная – плюс 24 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 8,7 м/с.

6 июля, по прогнозам, будет умеренный дождь. Средняя температура составит плюс 23 градуса. Воздух может прогреться и до плюс 30 градусов, но ночью похолодает до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.