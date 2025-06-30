От +13 до +31 градуса и дожди: какой будет погода в Астане на этой неделе

В Астане в ближайшие 7 дней, с 30 июня по 6 июля, обещают кратковременные дожди и похолодание, но постепенно в город вернется жара. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 июня в Астане обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

1 июля ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 21 градуса. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 16 градусов. Скорость ветра составит до 6,0 м/с.

2 июля осадки не ожидаются. Средняя температура – плюс 24 градуса. Днем температура поднимется до плюс 29 градусов, а ночью опустится до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

3 июля в Астане будет малооблачно. Температура в среднем – плюс 26 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 31 градуса, а опуститься может до плюс 20 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,4 м/с.

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4 июля будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 26 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 35 градусов, а ночью похолодает до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 11,2 м/с.

5 июля ожидается небольшой дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 18 градусов. Максимальная температура составит плюс 23 градуса, минимальная – плюс 16 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 9,2 м/с.

6 июля, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит плюс 23 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 29 градусов, но ночью похолодает до плюс 17 градусов. Скорость ветра составит 11,6 м/с.