О 45-градусной жаре предупреждают жителей Шымкента

В Шымкенте в ближайшие 7 дней, с 30 июня по 6 июля, ожидается жаркая погода без осадков - столбики термометров поднимутся выше 40 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 июня в Шымкенте будет солнечно. Температура в среднем составит плюс 27 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 33 градусов, но ночью температура опустится до плюс 19 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.

1 июля ожидается жаркая погода без осадков. Температура составит около плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 37 градусов, а минимальная – плюс 20 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

2 июля осадков не будет. Средняя температура – плюс 31 градус. Днем температура поднимется до плюс 39 градусов, а ночью опустится до плюс 21 градуса. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

3 июля в Шымкенте обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 33 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 42 градусов, а опуститься может до плюс 23 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,7 м/с.

4 июля будет солнечно. Среднесуточная температура – плюс 35 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 45 градусов, а ночью похолодает до плюс 26 градусов. Скорость ветра составит 5,0 м/с.

5 июля вновь обещают ясную погоду. Температура в среднем остановится на отметке плюс 29 градусов. Максимальная температура составит плюс 36 градусов, минимальная – плюс 24 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 7,9 м/с.

6 июля, по прогнозам, будет солнечно и жарко. Средняя температура составит плюс 29 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 38 градусов, но ночью похолодает до плюс 20 градусов. Скорость ветра составит 7,0 м/с.